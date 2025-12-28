Homem é preso por estuprar filho autista de 7 anos, no Agreste de Pernambuco

A prisão aconteceu na manhã deste sábado (27), no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (27), no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco, suspeito estuprar o filho autista de 7 anos.

O caso foi registrado após a mãe levar o menino a uma unidade hospitalar, onde a equipe médica identificou lesões na região anal da criança.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados e realizaram diligências, localizando e prendendo o suspeito. Durante a ação, os polícias apreenderam uma espingarda na residência do envolvido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado na Delegacia de Garanhuns. O suspeito foi encaminhado à delegacia onde foi autuado por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo. Após realização dos procedimentos legais, ele ficou à disposição da Justiça.

