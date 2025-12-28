A programação marcou a abertura oficial do evento na noite deste sábado (27), com os shows de Eric Land, Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Gusttavo Lima e João Gomes

Primeira noite da Virada Recife 2026 reúne público no Pina com shows nacionais (Francisco Silva/ DP foto)

A primeira noite de shows da Virada Recife 2026 reuniu milhares de pessoas na noite deste sábado (27), na Praia do Pina, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A programação marcou a abertura oficial do evento.

Subiram ao palco Eric Land, Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Gusttavo Lima e João Gomes, que encerrou a noite.

O prefeito do Recife, João Campos, destacou a importância do evento para a cidade. “É uma alegria poder realizar mais uma edição da Virada Recife, com um modelo que reúne grandes atrações nacionais, artistas da terra e uma estrutura pensada para garantir segurança e acesso ao público”, afirmou. Segundo ele, o formato adotado permite a realização do evento sem gastos com cachês artísticos por parte do município.

Conforme a Prefeitura do Recife, a estrutura do evento foi ampliada em relação ao ano passado, com reforço nos serviços de segurança, ordenamento do trânsito, limpeza urbana e atendimento ao público. A estimativa é de que mais de 30 mil pessoas por dia passem pelo polo montado no Pina durante a programação da virada.

A gestão municipal também informou que o evento conta com ações voltadas à inclusão e segurança, como áreas de acessibilidade, revista do público nos acessos, identificação de crianças por meio de cadastro digital e equipes de apoio distribuídas ao longo do polo.

A programação da Virada Recife 2026 segue nos próximos dias, com shows em outros polos da cidade e a queima de fogos na virada do ano, mantendo a Praia do Pina como um dos principais pontos de concentração do público.