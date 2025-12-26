Vídeos divulgados nas redes sociais registram o acidente ocorrido no dia 16 de dezembro, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Imagens mostram momento em que o ultraleve do prefeito de Barreiros cai na Mata Sul do estado (Reprodução/redes sociais)

Os vídeos foram divulgados nesta quinta-feira (25) e registram o acidente ocorrido na manhã do dia 16 de dezembro, no município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, quando o prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, sofreu fratura exposta na perna, e algumas escoriações.

Nos registros, o ultraleve perde altitude de forma rápida e cai em uma área de vegetação localizada entre a pista e um rio. Nas gravações internas, o prefeito tenta realizar manobras para evitar a queda. Já nos vídeos feitos por populares, a aeronave aparece descendo rapidamente segundos antes do impacto.

Conforme as informações da Secretaria de Saúde de Barreiros, Carlinhos da Pedreira sofreu fratura exposta na perna direita, além de escoriações pelo corpo e cortes na face, incluindo ferimentos na boca, com perda de alguns dentes.

Após o acidente, o prefeito recebeu atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital de Barreiros, onde passou por exames de tomografia e raio-x do tórax e do abdômen. Em seguida, foi transferido de helicóptero para o Real Hospital Português, no bairro do Paissandu, área central do Recife, onde passou por procedimentos cirúrgicos.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito informou que a recuperação segue de forma satisfatória. Na véspera do Natal, na quarta-feira (24), ele divulgou um vídeo informando que havia deixado a UTI e sido transferido para um quarto.

De acordo com especialistas em aviação, a principal hipótese para o acidente é a ocorrência de tesoura de vento, fenômeno caracterizado por alterações repentinas na direção ou na intensidade dos ventos, que podem comprometer a sustentação da aeronave durante manobras em baixa altitude.

O prefeito afirmou ainda que a posição final do ultraleve após a queda foi determinante para evitar consequências mais graves e informou que deverá passar por um novo procedimento cirúrgico antes de receber alta hospitalar.

