Costureiro é morto a facadas após agredir mulher com tijolo em Brejo da Madre de Deus

O assassinato do costureiro ocorreu na noite desta quarta (24), na Zona da Mata Sul de Pernambuco, após a vítima discutir e agredir uma mulher com golpes de tijolo

PCPE (Arquivo/DP)

Um costureiro de 41 anos foi assassinado com golpes de faca dentro de casa após uma discussão na noite da quarta-feira (24), no Sítio Bandeira, área rural do município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cícero Pedro da Silva, também conhecido como "Peu".

Segundo à Polícia, Cícero estava ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas quando ocorreu uma discussão.

Durante o desentendimento, ele teria agredido uma mulher com um tijolo. Em seguida, outro homem interviu e atingiu Cícero com golpes de faca.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento do local até a chega do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. "As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", destacou.