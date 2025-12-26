"Rolê de Natal": motociclistas tiram sossego de moradores no Agreste de Pernambuco

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alguns motociclistas "cortando giro" e fazendo manobras perigosas, na madrugada desta quinta (25), na Avenida Vinte e Nove de Dezembro, na área central de Santa Cruz do Capibaribe

Dezenas de motociclistas realizaram um “rolê de Natal” em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, e tiraram o sossego de quem reside próximo a Avenida Vinte e Nove de Dezembro, na área central da cidade. Nas redes sociais, moradores de outros municípios do Agreste e do Sertão do estado também denunciaram a ação dos motoqueiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alguns motociclistas realizando manobras perigosas, como empinar moto, além de “cortarem giro”, ato em que o condutor acelera bruscamente o veículo com a embreagem acionada, gerando um barulho alto.

Também nas imagens, registradas em Santa Cruz do Capibaribe, é possível ver um motociclista “desfilando” com o veículo em uma das praças da Avenida Vinte e Nove de Dezembro.

Por meio das redes sociais, o prefeito Helinho Aragao (PSD) declarou que tomou conhecimento do chamado “rolê de natal” ocorrido na madrugada desta quinta-feira (25), no qual provocou “transtornos” especialmente às famílias, idosos e crianças, incluindo aquelas com sensibilidade ao barulho.

Ele afirmou também que acionou as forças de segurança e os órgãos competentes para identificarem essas pessoas que causaram baderna na cidade, além de solicitar a intensificação da fiscalização com a integração entre Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

“Nosso compromisso sempre foi e será com a ordem, o respeito e o bem-estar da população”, diz trecho da publicação nas redes sociais do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.

A PMPE informou que o 24º Batalhão de Policia Militar (BPM) recebeu uma denúncia, na madrugada desta quinta-feira (25), acerca da realização de um evento com aglomeração de motocicletas e prática de manobras perigosas em via pública, no município de Santa Cruz do Capibaribe.

"De imediato, uma equipe foi enviada ao local, porém, ao chegar à área indicada, os participantes já haviam se dispersado. Diante da situação, o Batalhão intensificou o policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos do município, com foco na preservação da ordem pública, na segurança viária e na proteção da população", finalizou a nota da PMPE.

Infração

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), usar um veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, é considerada infração gravíssima.

A penalidade para esses atos são multa, além de suspensão do direito de dirigir do condutor e apreensão do veículo.