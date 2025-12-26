Estado abre 5.850 vagas para 11 cursos técnicos de nível médio EAD semipresencial

Os interessados têm até a próxima segunda-feira (29) para se inscreverem nos cursos técnicos do governo do estado

SEE fica no Recife (Divulgação)

Secretaria Estadual de Educação do Governo de Pernambuco (SEE) publicou o edital de seleção para preenchimento de 5.850 vagas para os 11 cursos técnicos de nível médio, na modalidade Educação a Distância (EAD) semipresencial.

As inscrições vão até a segunda-feira (29), pelo site do Sistema de Seleção da Secretaria de Educação.

Eles serão oferecidos pela Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac), em fica na Rua do Pombal, Santo Amaro, área central do Recife.

Áreas

As vagas oferecidas são para os cursos técnicos EAD em administração, biblioteconomia, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, design gráfico, logística, multimídia, recursos humanos, secretaria escolar, segurança do trabalho e tradução e interpretação em libras.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com prova objetiva de língua portuguesa e matemática, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão realizadas entre os dias 5 e 16 de janeiro, nos 115 polos de apoio presencial EAD localizados em Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) em todo o Estado. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro.

Os candidatos devem estar matriculados no segundo ano do ensino médio para concorrer aos cursos técnicos concomitantes ou ter concluído o ensino médio para ingresso nos cursos técnicos subsequentes.

As formações têm um ano e meio e duração, com encontros presenciais um dia por semana.