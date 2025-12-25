Vídeo mostra momento de ataque a tiros durante ceia de Natal no Recife

Homem atira ao menos dez vezes; uma pessoa morreu e três ficaram feridas

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas. (Foto: Reprodução)

Um vídeo de circuito de segurança mostra o momento em que um homem atira em José Alex Rodrigues dos Santos durante ceia de Natal em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, na madrugada desta quinta-feira (25). José Alex faleceu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 12 anos.

Nas imagens, é possível ouvir ao menos dez disparos por volta de 0h45 da quinta-feira. O vídeo mostra apenas a mão do autor do crime.

A comemoração ocorria na calçada, havendo uma aglomeração de pessoas no local, entre adultos e crianças.

José Alex foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada.

Os outros três feridos, um homem de 35 anos, uma mulher de 33 e a menina de 12, também foram levados para a UPA de Nova Descoberta. O homem foi transferido, posteriormente, a um hospital privado no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de homicídio consumado e tripla tentativa de homicídio está sendo investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).