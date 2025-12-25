Homem é assassinado a tiros dentro de ambulância no Agreste

Vítima estava sendo levada a hospital após ter sofrido ferimentos por arma branca em Canhotinho

Homem usava tornozeleira eletrônica, mas ainda não foi identificado. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi assassinado enquanto era socorrido dentro de ambulância em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, na noite da quarta-feira (24). Segundo a polícia, dois homens em uma moto interceptaram o veículo, renderam motorista e enfermeiro e um dos suspeitos atirou na vítima.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava sendo levado para um hospital após ter sido ferido por arma branca.

Ele utilizava tornozeleira eletrônica, mas, segundo a polícia, ainda não foi identificado. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

O caso foi registrado na Delegacia de Garanhuns, também no Agreste, como homicídio consumado. "As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", diz a polícia em nota.