Adolescente de 14 anos denuncia estupro em Caruaru; suspeito está foragido

Caso foi registrado na a Delegacia da Mulher de Caruaru, no Agreste. Além de denunciar o abuso, a adolescente de 14 anos afirma ter sido roubada por um homem desconhecido, que está foragido

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um caso de estupro e roubo contra uma adolescente de 14 anos em Caruaru, no Agreste. A família da garota denunciou às autoridades policiais que a jovem foi rendida, na última segunda (22), por um desconhecido, a estuprou e fugiu com o celular dela em seguida, no bairro Cidade Jardim.

A jovem estaria voltando da casa de uma prima e seguia para a residência onde mora, próximo do local onde aconteceu o crime.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram um homem apontado como o principal suspeito do crime, muito próximo da rua onde a garota afirma que o crime foi praticado.

Até o momento, não há evidências de quem é o suspeito, que, nas gravações, aparece de casaco acinzentado, calça preta, tênis, e usando uma bicicleta preta.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registado no dia seguinte, terça-feira (23), por meio da Delegacia da Mulher de Caruaru, e as investigações já estão em andamento.

“As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, divulgou a corporação.