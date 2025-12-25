Uma pessoa morre e três ficam feridas a tiros durante ceia de Natal na Zona Norte do Recife

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (24), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Uma homem, de 38 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros ocorrido na noite desta quarta-feira (24), durante uma ceia natalina, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A vítima fatal foi identificada como José Alex Rodrigues dos Santos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o alvo dos disparos seria um homem que estava na calçada da própria residência, quando um suspeito em uma motocicleta chegou ao local efetuando os tiros.

José Alex foi atingido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade.

Ainda segundo a polícia, duas mulheres, de 33 e 35 anos, e um adolescente de 12 anos, também foram baleados e encaminhados para a UPA. O estado de saúde das vítimas feridas não foi divulgado.

Em nota, a PCPE informou que o caso de homicídio consumado e tripla tentativa de homicídio está sendo investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). "As diligências foram iniciadas e seguem até esclarecimento total do caso", destacou.