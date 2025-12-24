Paciente internado há dois meses recebe visita de cachorro em hospital do Recife

Edilson Francisco, de 70 anos recebeu a visita do seu cachorro, Dom, no hospistal; reencontro foi um pedido de Natal do paciente

Edilson comemorou o reencontro ao lado da filha e da esposa Sônia Aparecida. "Estou muito feliz, já ganhei meu presente de Natal", disse. (Foto: Reprodução/Redes sociais )

Internado há quase dois meses no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), no bairro da Estância, Zona Oeste do Recife, o paciente Edilson Francisco, de 70 anos, pediu um presente de Natal especial: receber a visita do seu cachorro de estimação, Dom. Organizada equipe Interdisciplinar do serviço, o reencontro aconteceu na terça-feira (23).

A emoção foi compartilhada pela família de Edilson, que participou desse momento.“A gente perguntou a ele qual seria o presente de Natal dele e ele não pensou duas vezes, pediu logo para ver Dom, porque estava morrendo de saudade”, disse a filha do paciente, disse a filha e acompanhante, Lorena dos Santos.

De acordo com informações do hospital, o paciente deu entrada na unidade no dia 2 de novembro, após complicações causadas pela Diabetes descompensada e foi imediatamente encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Após evolução do quadro clínico, ele foi encaminhado para a enfermaria.

Segundo o hospital, a ida do cachorro até o hospital só foi autorizada após a família apresentar o cartão de vacinação atualizado do animal.