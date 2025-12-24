Confira como fica trânsito nos bairros do Recife e São José após liberação daPonteGiratória

Segundo a PCR, o equipamento estava interditado há quase três anos para obras de requalificação e foi reaberta na noite desta terça-feira (23)

Ponte Giratória foi reinaugurada no dia 23 de dezembro (Francisco Silva/DP Foto)

Com a reabertura da Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, na noite desta terça-feira (23), o trânsito entre os bairros do Recife e de São José passou a operar com nova organização viária. O equipamento estava interditado há quase três anos para obras de requalificação.

Com a liberação, quem trafega pelo Cais de Santa Rita em direção ao Bairro do Recife pode seguir diretamente pela ponte, acessando a Avenida Alfredo Lisboa, ou virar à esquerda na Avenida Martins de Barros para alcançar a Ponte Maurício de Nassau.

Já os condutores que vêm pelo Cais da Alfândega ou pela Rua Madre de Deus, com destino à Zona Sul, devem atravessar a Ponte Giratória, virar à direita na Avenida Martins de Barros, realizar o retorno antes da Avenida Nossa Senhora do Carmo e seguir pelo Cais de Santa Rita.

A Ponte Giratória possui 195 metros de extensão, com cinco vãos, tabuleiro contínuo em estrutura tipo caixão e largura total de 22 metros. O equipamento conta com duas faixas de rolamento e passeios para pedestres em ambos os lados.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a ponte voltou a ser liberada para veículos após a conclusão dos serviços estruturais. O valor executado da obra foi de R$ 21,4 milhões, dentro de um contrato firmado em R$ 23,8 milhões. Inicialmente, o investimento previsto era de R$ 9,4 milhões, valor que foi alterado ao longo da execução após aditivos e revisão de projetos.