Sete pessoas são presas em operação contra roubos a granjas em Igarassu

Sete pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (23), no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, Grande Recife. As prisões ocorreram na Operação Pitanga, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, tendo como alvo uma organização criminosa que invadia e roubava granjas e propriedades rurais na região.

De acordo com as investigações, as vítimas eram feitas de reféns e eram ameaçadas. Foram expedidos 12 mandados de prisão temporária pelo Juízo de Garantias da Vara Criminal em Igarassu e municípios vizinnhos, destes, sete foram cumpridos.

Segundo a Polícia Civil do estado, as apurações tiveram início no primeiro trimestre de 2025, após a ocorrência de diversos crimes que aconteceram de forma semelhante.

Durante o ano, a equipe ouviu testemunhas e analisou registros e informações da inteligência. O material foi apresentado ao Poder Judiciário, que deferiu integralmente os pedidos de prisão temporária.

A ação foi realizada por aproximadamente 45 policiais civis, distribuídos em em oito equipes, que atuaram de forma coordenada em vários endereços simultaneamente.