Prévia da inflação no Grande Recife aponta para uma variação de 0,11% em dezembro

A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no Grande Recife aponta para uma variação mensal de 0,11% em dezembro, com movimento de queda em relação a novembro (0,19%). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, no acumulado de 2025, a prévia da inflação no Grande Recife é de 4,34%, o que indica um cenário abaixo do intervalo de tolerância superior do sistema de metas do Banco Central (4,5%). Enquanto isso, o IPCA-15 no Brasil fecha 2025 com o acumulado de 4,41%.

Setores

Entre os grupos analisados pelo IBGE, o maior destaque na variação mensal no Grande Recife foi o de despesas pessoais, que registrou alta de 0,81%. Respondendo por apenas 8,57% do valor índice geral, de modo geral, a movimentação mensal tem um leve impacto na formação do IPCA-15. O grupo de consumo reúne serviços e gastos cotidianos, como cabeleireiro e barbeiro, empregado doméstico, hospedagem e pacote turístico, entre outros itens de caráter pessoal.

Entre os demais grupos, o IPCA-15 apontou que Alimentação e bebidas subiram 0,43% no mês e acumulam 3,83% no ano. Artigos de residência tiveram alta de 0,13% e queda acumulada de 0,52%. Vestuário aumentou 0,36% e acumula 5,40%. Transportes variaram 0,01%, mas com alta de 5,24% no ano.

O grupo de Saúde e cuidados pessoais caíram 0,08% e acumulam 3,97%. A Educação teve queda de 0,04%, mesmo tendo a maior alta do ano, e Comunicação recuou 0,12% e acumula queda de 0,54%.

Já a maior queda da prévia foi apontada pelo IBGE no grupo de Habitação, que recuou 0,52%, mas acumulou alta de 5,64% em 2025, a segunda maior, atrás apenas dos gastos com Educação (5,76%).

