Estado nomeia 300 policiais penais para o sistema prisional (DIVULGAÇÃO/HESÍODO GOES/ASCOM)

O Governo de Pernambuco nomeou 300 policiais penais para atuar no sistema prisional do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (24).

Com a nova convocação, o total de profissionais nomeados desde 2023 chega a 972, do universo de 1.306 aprovados no concurso público realizado em 2021.

Segundo dados do executivo estadual, o reforço ocorre em meio à ampliação da rede penitenciária. Em 2023 e 2024, foram entregues 1.854 novas vagas prisionais em unidades localizadas no Recife e em Itaquitinga. Outras 5.754 vagas estão em fase de construção em diferentes regiões do Estado, com previsão de conclusãoaté2026.

Os novos policiais penais devem atuar na custódia e segurança das unidades prisionais. O cronograma de posse e lotação será divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.