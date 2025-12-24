Mãe acusada de encomendar morte da filha em Caruaru vira ré; MPPE aponta "ganância" em denúncia

Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42 anos, é acusada de encomendar a morte da filha, Allani Rayane, de 24, encontrada morta em 17 de novembro em Caruaru, no Agreste

Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42 anos, é acusada de encomendar a morte da própria filha (Foto: Reprodução)

A mãe de Allani Rayane Santos, de 24 anos, virou ré no processo da morte da jovem. A Justiça de Pernambuco aceitou, no último dia 12, a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42 anos, acusada de encomendar a morte da filha, e Josemi José de Santana Filho, de 32, que confessou ter matado a vítima.

Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado e tortura. A denúncia, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, aponta “ganância” como motivação para o crime.

Allani foi encontrada morta no último dia 17 de novembro, na casa onde morava, no bairro Neusa Garcia, em Caruaru, no Agreste. O corpo tinha sinais de agressão e tortura.

Josemi José de Santana Filho foi preso em flagrante no dia seguinte, como principal suspeito do crime, e confessou ter matado a jovem a mando de Andrea Maria dos Santos da Silva, mãe de Allani, para ficar com uma herança recebida pela jovem.

Ambos tiveram prisão preventiva decretada. Josemir foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e Andrea foi recolhida à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife. Eles continuam presos.

Denúncia

Na denúncia, o Ministério Público (MPPE) aponta que Josemi e Andrea mantêm um relacionamento amoroso e se organizaram previamente para a matar Allani.

Para a promotoria, o crime foi cometido por “motivo torpe, dificultando a defesa da vítima, que foi submetida a violência física e mental para ceder informações bancárias e vantagens econômicas”.

Ainda conforme o documento, Andrea idealizou, planejou e determinou a morte de Allani, movida por “ganância e interesse patrimonial em se apoderar da herança e dos bens da própria filha”, destacou a Promotora de Justiça Juana Viana Ouriques De Oliveira Brasil.

A denúncia afirma, ainda, que os laudos confirmam que Allani foi gravemente agredida e torturada.

“O perito confirmou expressamente que a vítima foi submetida a tortura e meio cruel. Os sulcos lineares identificados em ambos os antebraços da vítima, compatíveis com amarração, constituem prova técnica irrefutável de sua imobilização prévia”.

Josemi foi denunciado pelo MPPE como autor do crime. Segundo a denúncia, a autoria é confirmada por três elementos: a confissão dele, a Perícia Papiloscópica, que identificou as impressões digitais na cena do crime e as imagens que o registraram entrando e saindo da residência.



Tribunal do Júri

Na denúncia, o MPPE pede, ainda, para que Josemi e Andrea sejam julgados no Tribunal do Júri, mas ainda não há decisão relativa ao julgamento. Pelos crimes imputados a eles, as penas previstas são de doze a trinta anos de prisão, pelo homicídio triplamente qualificado, e dois a oito anos de reclusão pela tortura.



O Diario não localizou a defesa dos réus. O espaço segue aberto para manifestação.