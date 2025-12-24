PRF flagra motorista com CNH vencida há 21 anos em Abreu e Lima, no Grande Recife

Veículo apreendido pela PRF. (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou, nesta quarta-feira, (24), em Abreu e Lima, no Grande Recife, um condutor que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 21 anos. A caminhonete que ele conduzia também estava com o licenciamento vencido há cinco anos.

Segundo a PRF, uma equipe realizava uma fiscalização da Operação Rodovia Natal, na BR-101, quando abordou uma caminhonete que transportava vergalhões de ferro.

Ao consultarem a documentação, os policiais identificaram que o motorista não renovava a CNH desde 2004 e que o último licenciamento emitido do veículo havia sido em 2020.

O motorista foi autuado por conduzir CNH vencida há mais de 30 dias e pelo licenciamento atrasado. As infrações são gravíssimas, no valor de R$ 293,47 cada, o que totaliza R$ 586,94. A caminhonete foi recolhida ao pátio da PRF.