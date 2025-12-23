Natal: operação da PRF reforça fiscalização nas rodovias que cortam Pernambuco

Uso do cinto de segurança e cadeirinha estarão no foco das abordagens da Operação Rodovida de Natal, que começou nesta terça (23)

Fiscalização será intensificada nas rodovias federais até domingo (28) (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou, nesta terça (23), a Operação Rodovida Natal nas rodovias federais de Pernambuco.

Ações educativas, de fiscalização e combate ao crime serão intensificadas até domingo (28).

Com o aumento na movimentação de veículos e passageiros nesta época, a PRF promete intensificar a fiscalização nas principais rodovias que levam ao interior e ao litoral do estado. Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas estarão no foco da operação, que acontece em todo o estado.

Nas abordagens, serão verificados principalmente o uso do cinto de segurança, da cadeirinha para crianças e do capacete nos motociclistas. Apesar de obrigatórios, muita gente ainda deixa de utilizar os equipamentos, que reduzem em cerca de 70% as lesões em caso de sinistro.

Entre janeiro a novembro deste ano, a PRF emitiu 3.785 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 2.233 flagrantes em passageiros e 1.552 em motoristas.

Transporte de crianças

Até um ano de idade, deve ser utilizado o bebê-conforto; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação. Crianças com menos de dez anos ou com altura inferior a 1,45 metro devem ser transportadas no banco de trás com o cinto de segurança.

A falta do dispositivo adequado é uma infração gravíssima, no valor de R$293,47, e o motorista só poderá seguir viagem após providenciar o equipamento. A fiscalização dos dispositivos de retenção para crianças resultou em 759 autuações de janeiro a novembro deste ano.

Capacete

Já a fiscalização da falta de capacete em motocicletas também foi intensificada e resultou em 2.818 autuações nas rodovias federais de Pernambuco no mesmo período. A PRF reforça a importância de afivelar bem o equipamento à cabeça, para evitar que ele se solte em caso de colisão.

Dicas de segurança

Verifique a validade da documentação pessoal e do veículo;

Faça uma revisão nos principais itens do veículo;

Descanse bem antes de dirigir;

Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Jamais misture bebida e direção;

Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.