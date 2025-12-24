Taxista atropela duas pessoas e bate em motos, carros e van em Candeias

A colisão aconteceu na noite desta terça-feira (23), na Avenida Ayrton Senna, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Na noite desta terça-feira (23), duas pessoas foram atropeladas após um carro descontrolado colidir com duas motocicletas, dois carros de passeio e uma van de turismo na Avenida Ayrton Senna, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações, o veículo, conduzido por um taxista, atingiu inicialmente uma motocicleta ocupada por um condutor e uma passageira, que caíram após o impacto. Na sequência, outros veículos se envolveram no acidente, incluindo uma van de turismo, que foi atingida na traseira após colisões sucessivas. O carro seguiu até colidir com um poste de iluminação, onde parou.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 6º Batalhão, a ocorrência envolveu colisões e atropelamentos ao longo do trajeto entre a área do Shopping Guararapes e o bairro de Candeias. Populares tentaram agredir o condutor, mas a situação foi controlada com a chegada do efetivo policial.

O motorista do táxi, de 40 anos, sofreu lesão na perna e foi encaminhado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada. Em seguida, foi transferido para o Hospital Dom Helder, onde permanece sob custódia.

Ainda segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram vítimas de atropelamento. Um homem sofreu escoriações leves. Uma mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, com suspeita de trauma na região do quadril.

A Polícia Militar informou que o condutor não apresentava sinais de embriaguez. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Prazeres, que ficará responsável pela apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.