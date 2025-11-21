Suspeito que confessou ter matado jovem em Caruaru tem longa ficha criminal e condenações por estupro

Josemi José de Santana Filho, de 32 anos, acumula condenações por estupro e outros crimes. Ele confessou ter matado a jovem Allani Santo, de 24 anos, na última segunda (17), em Caruaru, no Agreste, a mando da própria mãe da vítima

Josemi confessou ter assassinado jovem a mando da mãe da vítima, em Caruaru (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O suspeito que confessou ter matado a jovem Allani Rayane Santos, de 24 anos, em Caruaru, no Agreste, já foi condenado duas vezes por estupro. Josemi José de Santana Filho, de 32 anos, também acumula condenações pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e incêndio criminoso. As informações são Relatório da Situação Processual Executória de Josemi, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso.

Josemi afirmou à Polícia que cometeu o crime na última segunda (17), a mando da mãe de Allani, Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42, por conta de uma herança. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) segue investigando o caso.

Quem é Josemi?

Conhecido como “Zé”, Josemi é natural do Recife e mora no Loteamento Novo Paraíso, em Caruaru, no Agreste.

No depoimento dado à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Josemi afirmou que tem um relacionamento com a mãe de Allani, Andrea Maria dos Santos da Silva.

Inclusive, ele chegou a dizer à Polícia que a mãe da jovem havia prometido vender os bens da vítima, e que eles fugiriam para outro estado para começar uma vida nova.

Ficha criminal

A ficha criminal de Josemi é extensa. Ele acumula condenações pelos crimes de estupro, roubo, incêndio criminoso e tráfico de drogas, tendo recebido uma pena total de 34 anos, três meses e 10 dias.

Em 2014, foi condenado a 4 anos e oito meses em regime fechado por um incêndio criminoso cometido em dezembro de 2011.

No ano de 2015, Josemi foi condenado a 12 anos e seis meses por um roubo e estupro cometidos em 2013. Ainda naquele ano, ele foi condenado a 4 anos, cinco meses e 10 dias em regime semiaberto por tráfico de drogas.

Em 2017, ele foi condenado novamente por roubo e estupro, e pegou 12 anos e oito meses em regime fechado.

Josemi estava cumprindo pena em regime aberto desde julho de 2024.

