° / °
Brasil
aviação

Pilotos, comissários e aeronautas anunciam estado de greve

Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou estado de greve após rejeitar proposta de Convenção Coletiva de Trabalho

Correio Braziliense

Publicado: 24/12/2025 às 08:40

Seguir no Google News Seguir

Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27/12) até 16h de domingo(28/12)/Jared Michael/Unsplash

Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27/12) até 16h de domingo(28/12) (Jared Michael/Unsplash)

Pilotos, comissários de bordo e aeronautas podem entrar em greve a partir da próxima semana. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que representa a classe, anunciou que entrou em estado de greve, o que indica uma preparação para votar a paralisação das atividades.

Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27e/12) até 16h de domingo (28/12).

A decisão ocorre após o sindicato rejeitar proposta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da aviação regular, feita em mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

As informações são do Correio Braziliense

Veja também:

 

Aeronautas , Comissários , Estado de greve , Greve , Pilotos
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP