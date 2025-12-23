"Só deu tempo de parar em um posto", diz mulher que deu à luz em carro de app no Recife

Gabriela Azevedo deu à luz dentro de um carro de aplicativo na noite desta segunda (22), no bairro da Vázea, Zona Oeste do Recife

Gabriela Pereira de Azevedo, de 34 anos, deu à luz nesta segunda (22), em um carro de aplicativo (Foto: Cortesia)

Gabriela Azevedo, de 34 anos, viveu uma experiência inusitada. Ela deu à luz dentro de um carro de aplicativo, na noite dessa segunda-feira (22), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, a caminho de um hospital.

Ao Diario, a mãe contou que a data provável de parto era o dia 15 de janeiro, mas o bebê, chamado Caio, poderia nascer a partir do dia 25 de dezembro. Ela começou a sentir contrações na noite do domingo (21), e saiu de casa, no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, Grande Recife, para uma unidade de saúde da capital pernambucana.

“Comecei a sentir as contrações, que se pareciam mais com cólica, na noite anterior, por volta das 22h. Às 23h, entrei no Uber, e foi a partir daí que as contrações começaram a ficar fortíssimas, mas eu achei que daria certo tempo de chegar ao Hospital da Mulher, onde eu tive a minha outra filha”, disse.

Segundo Gabriela, tudo aconteceu muito rápido. “Eu só tive tempo de falar ao motorista: ‘moço, está nascendo’. De início, ele não acreditou, mas quando percebeu disse: ‘meu Deus, tá de brincadeira’. Só deu tempo de parar em um posto de gasolina, onde estavam os policiais, pois Caio já estava nascendo”, afirmou.

O parto foi conduzido por policiais que estavam no local. “Uma policial conseguiu finalizar o parto e tirar o cordão. Ela me ajudou”, relatou. Em seguida, os policiais encaminharam a mãe e o bebê para o Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, também na Zona Oeste do Recife.

O marido de Gabriela acompanhava o carro de aplicativo em uma motocicleta. “Como estava chovendo, ele ultrapassou e foi na frente. Depois o motorista ligou para ele e falou: ‘volta que o seu bebê nasceu’. Então, ele voltou para o posto de gasolina”, disse.

De acordo com Gabriela, Caio Eduardo está saudável e passa por exames. A expectativa é de que a alta ocorra entre 24 e 25 de dezembro. “Meu filho veio um pouco antes do Natal. O que eu tenho a falar é agradecer a Deus, primeiramente, pela saúde do meu filho e pela minha saúde”, comemora Gabriela.



