SDS anuncia Operação Réveillon com aumento de 750 PMs no efetivo em relação a 2024

Segundo a SDS, o planejamento cobre os polos de festas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e no Litoral Sul, além de outros pontos com programação de virada de ano no estado

Portaria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgou, no Diário Oficial desta quarta (23), a expulsão do ex-sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) (Foto: Arquivo/SDS)

Com quase 4 mil policiais militares e mais de 500 lançamentos na área da segurança pública, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) apresentou nesta terça-feira (23) o esquema especial para o Réveillon 2025, que será executado entre os dias 27 e 31 de dezembro, com extensão até 1º de janeiro de 2026.

O planejamento cobre os principais polos de festas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e no Litoral Sul, incluindo Porto de Galinhas e Maracaípe, além de outros pontos com programação de virada de ano no estado. Segundo a SDS, o dimensionamento do efetivo foi definido com base no porte dos eventos e na estimativa de público.

De acordo com a secretária executiva de Defesa Social, Mariana Cavalcanti, a atuação integrada é o foco da operação. “A Secretaria de Defesa Social vai estar com efetivo ativado durante todo o período, em todas as cidades que terão festas de Réveillon, para garantir a segurança da população”, afirmou.

Segundo a SDS, ao todo, serão 4.538 profissionais empregados nas ações, o que representa um aumento de 750 policiais militares em relação ao Réveillon do ano passado, além de 588 lançamentos operacionais, ampliando a presença policial nos principais polos de festa e áreas de circulação do público.

A Polícia Militar de Pernambuco responde pela maior parte do efetivo, com patrulhamento a pé, motorizado, com motocicletas da Rocam, cavalaria na faixa de areia, policiamento de trânsito e uso de plataformas de observação elevada.

Em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, serão empregados 2.400 policiais militares que atuarão ao longo de três dias, com média de 800 policiais por dia. Em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, o efetivo chega a 1.400 policiais e 350 profissionais trabalhando durante os quatro dias de festa.

Segundo o diretor de Planejamento Operacional da corporação, coronel João Barros, o reforço inclui novos integrantes da PM. “O governo do Estado incorporou 2.309 soldados e 150 aspirantes a oficial, que serão empregados de forma ordinária e extraordinária, reforçando o policiamento em todo o estado durante o Réveillon”, explicou.

A Polícia Civil atuará com delegacias móveis instaladas na praia do Pina, no Recife, e em Piedade, em Jaboatão, além do funcionamento regular das delegacias e do reforço de mais de 100 postos policiais em todo o estado.

A delegada-geral adjunta, Beatriz Leite, destacou que a medida busca agilizar o atendimento. “A população terá apoio da Polícia Civil diretamente nos polos, facilitando o registro de ocorrências”, disse.

A operação também contará com forte apoio tecnológico. Serão utilizadas câmeras fixas e móveis da SDS, sistemas de reconhecimento facial, duas equipes de drones, dois aviões pra missões aeromédicas e dois helicópteros de policiamento aéreo.

As imagens serão acompanhadas em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODES) e por centros de comando montados nos próprios locais dos eventos. “A tecnologia permite identificar situações de risco e agir de forma mais rápida”, afirmou Mariana Cavalcanti.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco realizou a fiscalização de palcos, camarotes e estruturas temporárias, além de ficar responsável pela prevenção e combate a incêndios, salvamento aquático e atendimento pré-hospitalar.

Entre as orientações dos Bombeiros estão a proibição do uso de fogos de artifício no meio do público, sendo permitidos apenas fogos de efeito luminoso do palco e apresentações pirotécnicas em balsas no mar, além da recomendação para que as pessoas evitem entrar no mar durante a noite.

A Polícia Científica vai reforçar as equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina Legal, com viaturas extras à disposição, enquanto a Defesa Civil manterá três equipes e três viaturas em prontidão 24 horas para atendimento de ocorrências.

Na área de mobilidade, a Operação Vaga Livre, realizada pela Polícia Militar em conjunto com a CTTU e a Secretaria de Controle Urbano, vai combater a reserva irregular de vagas por flanelinhas. O estacionamento será proibido em vias como Avenida Boa Viagem, Avenida Navegantes, Domingos Ferreira e ruas do entorno dos eventos. A SDS recomenda o uso do Expresso Réveillon, serviço especial de transporte com saídas dos shoppings RioMar, Recife, Plaza e Tacaruna, com policiamento nos pontos de embarque e desembarque.

A secretaria também reforça que é proibida a entrada de recipientes de vidro, bem como a venda irregular de bebidas dentro das áreas dos eventos. O público pode levar cadeiras de praia e bolsas térmicas, desde que para consumo próprio.

A SDS informou ainda que o esquema especial conta com investimento de R$ 476.460,00 em pagamentos extraordinários, destinados ao reforço do efetivo empregado durante o período da Operação Réveillon.

Uma última recomendação da SDS é que a população realize o cadastro no sistema Alerta Celular, disponível no site da secretaria. “Temos recuperado muitos aparelhos, mas só conseguimos devolver quando o celular está cadastrado”, ressaltou Mariana Cavalcanti.

