Natal 2025: confira horários de funcionamento de lojas e de shoppings do Grande Recife

Diario reuniu programações do comércio do Centro do Recife e shoppings do Grande Recife para a véspera e o Dia de Natal de 2025

O Natal chegou. O feriado é celebrado nesta quinta (25), mas, por causa da data, os shoppings e o comércio funcionarão em horários diferentes desde a véspera de Natal, na quarta (24).

O Diario reuniu o que abre e o que fecha nestes dias no Grande Recife.

Confira a programação do comércio:

As lojas do Centro vão operar normalmente na quarta (24), véspera de Natal, mas com horário reduzido, segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Shoppings

RioMar - Estará funcionando até às 23h desta terça (23). Na véspera de Natal (24), funcionará das 9h às 18h. Na quinta (25), dia de Natal, as lojas estarão fechadas, com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Recife - Esta terça (23), funciona até às 23h. Nesta quarta (24), véspera de Natal, funcionará das 9h às 18h. Na quinta (25), dia de Natal, as lojas estarão fechadas, com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Plaza - Funciona até às 23h nesta terça (23). Na véspera de Natal (24), o horário será reduzido para atendimento das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro as lojas estarão fechadas, com abertura facultativa (opcional) para operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Tacaruna - Nesta terça (23), estará aberto até às 23h. Na véspera de Natal, nesta quarta (24), o funcionamento será das 9h às 18h. Já no feriado de Natal (25), as lojas estarão fechadas, mas as operações de alimentação e lazer poderão funcionar de forma facultativa, das 12h às 21h. Os cinemas seguem a programação da UCI Kinoplex.

Boa Vista - Funciona até às 22h nesta quarta (23). No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, funciona das 8h às 18h. No dia de Natal (25), as lojas estarão fechadas, mas operações de alimentação abrirão de forma facultativa, das 11h às 19h. O cinema tem programação própria.

Patteo Olinda - Funciona até às 23h nesta terça (23). Na véspera de Natal (24), funcionará das 9h às 18h. Na quinta (25), dia de Natal, as lojas estarão fechadas, com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h. Algumas operações possuem programação própria, como a rede de cinemas, academia e espaço de crossfit, que manterão seus horários de acordo com suas agendas internas.

Paulista NorthWay - Nesta terça (23), funciona com horário estendido até às 23h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o shopping abre das 9h às 18h. No dia de Natal (25), as lojas não funcionarão e a praça da alimentação terá abertura facultativa, das 12h às 21h.

Camará Shopping - Na véspera de Natal (24), funciona das 10h às 18h e estará com as lojas fechadas no dia de Natal (25) com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer. O cinema segue programação própria.

Shopping Guararapes - Estará funcionando até às 23h desta terça (23), e das 9h às 19h nesta quarta (24), véspera de Natal. As lojas estarão fechadas no dia de Natal (25), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, 12h às 21h.

Shopping Costa Dourada - Funciona com horário ampliado nesta terça (23), até às 23h. Na véspera de Natal (24), funciona das 9h às 18h. No dia de Natal, as lojas estarão fechadas, com operações de alimentação das 12h às 20h. Cinema seguirá programação própria.

Shopping Igarassu - Estará funcionando das 9h às 18h nesta quarta (24), véspera de Natal e fechado no feriado (25).

Recife Outlet - Funciona até às 22h nesta terça (23), e das 9h às 18h nesta quarta (24). Não funcionará no dia de Natal (25).