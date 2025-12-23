Chefe da Guarda Municipal de Xexéu sofre tentativa de homicídio

O caso aconteceu no final da tarde de domingo (21), na estrada do Engenho Veneza, em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco

O chefe da Guarda Municipal de Xexéu, Cícero Manoel da Silva, de 56 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no fim da tarde do domingo (21), na estrada do Engenho Veneza, localizada na zona rural do município, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi interceptado por dois homens em uma moto, que efetuaram pelo menos três tiros. Um dos projéteis atingiu a região das costas da vítima, atravessando o corpo e saindo pela axila esquerda.

Após os disparos, os autores fugiram do local sem levar nenhum objeto da vítima.

Cícero Manoel foi socorrido para o Hospital Regional de Palmares.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que uma equipe da PM do 10° Batalhão realizou diligências na área, mas nenhum suspeito foi localizado.