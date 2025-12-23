Homem esfaqueia o pai de 82 anos e é amarrado em poste por vizinhos, em Jaboatão

O idoso foi socorrido e segue internado; o caso aconteceu nesta segunda-feira (22), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem de 32 anos, identificado como André Antonio da Silva, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (22), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, após esfaquear o próprio pai, de 82 anos. O idoso foi socorrido e segue internado no Hospital Dom Helder Câmara.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu dentro da residência da família. O suspeito teria utilizado uma faca do tipo peixeira para atacar o idoso, atingindo-o em diversas partes do corpo. Mesmo ferido, o homem conseguiu sair da casa, correr até a rua e pedir ajuda aos vizinhos.

Após a agressão, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por moradores da área, que o amarraram a um poste até a chegada da polícia. Policiais do 6º Batalhão realizaram a prisão e conduziram o suspeito ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na delegacia, familiares relataram que o homem possui histórico de problemas psiquiátricos. Segundo os parentes, ele estaria sem fazer uso da medicação prescrita e teria apresentado um surto associado ao consumo de drogas.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sotave e, posteriormente, transferida para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, onde passou por procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso de tentativa de homicídio está sob a responsabilidade do DHPP. "O autor foi conduzido até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça", destacou.