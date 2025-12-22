Homem é preso suspeito de matar esposa com golpes de foice no Sertão
Caso aconteceu na cidade de Petrolina, no Sertão do Estado. O suspeito de matar a própria esposa com golpes de foice foi preso em flagrante nesta segunda (22)
Publicado: 22/12/2025 às 15:18
Um homem de 49 anos foi preso em flagrante, nesta segunda (22), suspeito de ter matado a própria esposa com golpes de foice na noite do domingo (21). O caso aconteceu no bairro de Santa Luzia, em Petrolina, no Sertão do Estado. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o registro do caso como feminicídio.
O suspeito está à disposição da Justiça, segundo a PCPE.
Como aconteceu
De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a corporação foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal por violência doméstica.
Quando o efetivo chegou, a vítima, identificada como Elisângela Santos Oliveira, de 47 anos, já havia sido socorrida por populares para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
O companheiro de Elisângela, principal suspeito do crime, foi localizado pela PM. A corporação também apreendeu a arma do crime, uma foice. O caso foi registrado por meio da 25ª Delegacia de Homicídio de Petrolina, informou a PCPE.
Não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do crime.