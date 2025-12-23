A ação ocorreu na manhã desta terça (23) e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes

Quadrilha envolvida com fraudes financeiras contra condomínios residenciais é alvo de operação policial (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática de fraudes financeiras contra condomínios residenciais foi alvo de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar na manhã desta terça-feira (23), durante a deflagração da Operação Greenprint, da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, as ordens foram expedidas pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes e cumpridas nos municípios do Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em outubro de 2024. A ação contou com a participação de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.