° / °
Vida Urbana
Meteorologia

Inmet alerta para chuvas e ventos intensos em grande parte de Pernambuco

Divulgado nesta segunda (22), o alerta vale até as 10h de terça (23). Aviso vale para cidades de todas as regiões pernambucanas

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/12/2025 às 15:08

Seguir no Google News Seguir

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua./Foto: Rafael Vieira/DP FOTO

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de chuvas e ventos intensos em quase todo o estado de Pernambuco.

Divulgado nesta segunda (22), o alerta vale até as 10h de terça (23).
Riscos potenciais:

Ainda segundo o Inmet, o alerta aponta para possíveis ocorrências de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Instruções
O instituto alerta a população para adotar providências:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios 

Afogados da Ingazeira

Afrânio
Agrestina
Água Preta
Águas Belas
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Araripina
Arcoverde

Betânia
Bezerros
Bodocó
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque

Cabo de Santo Agostinho
Cabrobó
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix

Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Cedro
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês

Cumaru
Cupira
Custódia

Dormentes
Escada
Exu
Feira Nova

Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Granito
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Inajá

 

Ingazeira
Ipojuca
Ipubi2
Itacuruba
Itaíba
Itambé2607653PE
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
Jatobá
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lagoa Grande
Lajedo

Limoeiro
Macaparana
Machados

Manari
Maraial


Mirandiba
Moreilândia
Moreno
Nazaré da Mata


Olinda
Orobó
Orocó
Ouricuri
Palmares
Palmeirina

Panelas
Paranatama
Parnamirim
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra

Pesqueira
Petrolândia
Pombos

Primavera
Quipapá
Quixaba
Sairé
Salgadinho
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz

Santa Maria da Boa Vista
Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte
São José do Belmonte

São José do Egito
São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Terra Nova
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama

Venturosa
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu

alerta , Chuva , Inmet
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP