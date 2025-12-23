Deu errado: foguete explode após lançamento no Maranhão

Na transmissão ao vivo, na noite de segunda (22), foi exibida a mensagem "We experienced an anomaly during the flight", indicando que uma anomalia foi identificada durante o voo. Logo depois, o sinal foi interrompido

Foguete explodiu após o lançamento, no Maranhão (Reprodução)

Deu errado o lançamento do foguete sul-coreano HANBIT-Nano, que aconteceu na segunda (22), no Maranhão. Ele explodiu por volta das 22h13, após o lançamento no Centro de Lançamento de Alcântara.

Na transmissão ao vivo, foi exibida a mensagem “We experienced an anomaly during the flight”, indicando que uma anomalia foi identificada durante o voo. Logo depois, o sinal foi interrompido.

O vídeo da transmissão acompanhou a trajetória do foguete por pouco mais de um minuto. Duas câmeras estavam localizadas nos estágios do foguete. Em um momento, o foguete consegue chegar a Mach 1 - que é quando a velocidade de um objeto espacial ultrapassa a velocidade do som.

Depois, o HANBIT-Nano segue em direção à orbita da Terra, até que chega a MAX Q - que é quando um objeto espacial alcança a maior intensidade da força aerodinâmica até chegar a atmosfera. Logo depois, a transmissão foi cortada pela Innospace, impossibilitando acompanhar o resto do voo.

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros do CLA foram enviadas ao local para avaliar os destroços e a área da colisão. Os destroços do HANBIT-Nano caíram em uma área que pertence a Basse

O voo não era tripulado. O foguete levava a bordo experimentos científicos e dispositivos tecnológicos, que seriam usados em pesquisas desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia.