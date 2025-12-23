Mães de Pernambuco: novas 2,5 mil vagas são abertas

Programa Mães de Pernambuco auxilia financeiramente mulheres em situação de vulnerabilidade social responsáveis por crianças de até 6 anos. O Governo de Pernambuco abriu um novo ciclo com 2.512 vagas

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Programa Mães de Pernambuco está com um novo ciclo aberto com 2.512 vagas disponíveis para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições foram abertas nessa segunda (22) e seguirão até o dia 22 de janeiro. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta terça (23).

O programa contempla mulheres com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e que recebem o Bolsa Família, do Governo Federal. Para participar, é necessário atender simultaneamente a todos os seguintes critérios: residir em Pernambuco; ter cadastro atualizado no Bolsa Família; ser responsável familiar; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos; e não possuir emprego ou renda formal.

Como se inscrever

As confirmações podem ser feitas no site www.maesdepernambuco.pe.gov.br. Ao informar o NIS e a data de nascimento, as interessadas recebem um retorno imediato sobre a elegibilidade, tornando o processo mais rápido e transparente.

As mulheres que forem confirmadas vão receber um benefício mensal de R$ 300, com pagamento previsto para o dia 06 de fevereiro de 2026, diretamente na conta que já utilizam para receber o Bolsa Família.

Em caso de dúvidas, as beneficiárias que atendem aos critérios do programa podem comparecer ao CRAS de referência ou entrar em contato com a Ouvidoria Social da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421, das 7h às 17h.

