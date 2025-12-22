O mais 'inteligente' que Maduro pode fazer é deixar o poder, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos advertiu que haverá consequências se o líder da Venezuela quiser "bancar o durão"

Donald Trump, presidente dos EUA (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (22) que o mais "inteligente" que o presidente venezuelano Nicolás Maduro pode fazer é renunciar, e o advertiu que haverá consequências se quiser "bancar o durão".

Ao ser perguntado em sua casa da Flórida se seu governo tem o objetivo de derrubar Maduro, o presidente americano respondeu: "Isso depende dele, do que ele queira fazer. Acho que seria inteligente de sua parte fazer isso [renunciar]".

Contudo, "se ele quiser bancar o durão, será a última vez", acrescentou Trump em tom de ameaça.

Maduro diz que Trump 'estaria melhor' se focasse mais nos EUA



Maduro disse nesta segunda-feira (22) que Trump "estaria melhor" se "focasse nos problemas" dos Estados Unidos e não se concentrasse tanto na Venezuela, em meio à pressão militar no Caribe.

"Penso que o presidente Trump poderia fazer melhor em seu país e no mundo", afirmou Maduro em um evento transmitido na televisão estatal, no qual lembrou a conversa "cordial" por telefone que manteve com seu homólogo americano em 21 de novembro.

"Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país. Não é possível que 70% dos seus discursos e declarações sejam [sobre] a Venezuela, mas e os Estados Unidos?", questionou.