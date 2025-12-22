Vídeo: Suspeito de roubo se livra de algema e foge da Delegacia de Boa Viagem, no Recife

Suspeito foi preso no domingo (21). (Foto: Reprodução)

Um suspeito de envolvimento em roubo de carros fugiu da Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde do domingo (21).

Imagens de câmera de segurança da delegacia mostram o momento em que o suspeito espera os policiais passarem, se livra da algema que prendia seu braço direito e deixa a delegacia calmamente.

O homem teria sido preso durante uma ocorrência policial em que dois carros roubados foram recuperados.

Por nota, a Polícia Civil informou que tem conhecimento do ocorrido, mas que o suspeito estava sob custódia da Polícia Militar, não tendo sido entregue formalmente aos policiais civis de plantão. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi recapturado.

A Polícia Militar (PM) não emitiu posicionamento até a publicação da reportagem. Informações dão conta de que um policial teria sido preso em flagrante pelo ocorrido.