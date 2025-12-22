O atropelamento ocorreu na manhã de sábado (20), no bairro São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco; o condutor foi preso em flagrante

Idoso morre após ser atropelado por motorista embriagado em Santa Cruz do Capibaribe (Reprodução/redes sociais)

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por um veículo no bairro São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, no início da manhã do sábado (20). O nome da vítima não foi divulgado.

Imagens mostram o idoso seguindo para o trabalho quando foi atingido por um carro conduzido por um jovem de 24 anos, identificado como Lucas. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.

O idoso chegou a ser socorrido por populares e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que prendeu o condutor em flagrante. Lucas foi autuado por homicídio culposo no trânsito, após ser constatado que dirigia sob o efeito de bebida alcoólica.

Após os procedimentos na delegacia, o motorista ficou à disposição da Justiça.

