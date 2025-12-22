Motociclista fica ferido após colisão na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco
De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 7h10 desta segunda (22); as apurações iniciais indicam que a motocicleta teria entrado na contramão
Publicado: 22/12/2025 às 14:12
Motociclista fica ferido após colisão na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco (Ascom/PRF)
Na manhã desta segunda-feira (22), um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-232, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu por volta das 7h10, em uma curva no quilômetro 171 da rodovia.
Segundo a PRF, as apurações iniciais indicam que a motocicleta teria entrado na contramão, sendo atingida pelo veículo.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência. Com o impacto, o condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste.
Já o motorista do carro apresentou ferimentos no rosto, mas não precisou ser socorrido. “Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, informou a corporação.