De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 7h10 desta segunda (22); as apurações iniciais indicam que a motocicleta teria entrado na contramão

Motociclista fica ferido após colisão na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco (Ascom/PRF)

Na manhã desta segunda-feira (22), um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-232, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu por volta das 7h10, em uma curva no quilômetro 171 da rodovia.

Segundo a PRF, as apurações iniciais indicam que a motocicleta teria entrado na contramão, sendo atingida pelo veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência. Com o impacto, o condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste.

Já o motorista do carro apresentou ferimentos no rosto, mas não precisou ser socorrido. “Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, informou a corporação.