Agente de endemias de Santa Cruz da Baixa Verde morre após ser atropelado por policial civil

A ocorrência foi registrada na noite do domingo (21), no município de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

Um agente de endemias de 60 anos, identificado como Eduardo Gomes de Souza, morreu após ser atropelado na noite do domingo (21), no município de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a família, o atropelamento ocorreu quando Eduardo foi até um terreno de sua propriedade após ser informado por um vizinho que um veículo havia colidido com a cerca do local.

Ainda segundo o relato, no local, enquanto auxiliava na retirada do veículo envolvido nesse primeiro acidente, um segundo carro, conduzido por um comissário da Polícia Civil, atingiu duas motocicletas que estavam no local e atropelou o agente.

O policial civil, que dirigia um carro da marca Nissan, de cor preta, foi preso em flagrante. Segundo as informações, ele apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para os procedimentos legais.

Após passar por perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Santa Cruz da Baixa Verde.