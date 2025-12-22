Novo executivo de futebol do Sport já circula na Ilha do Retiro

Contratado pelo Sport, Ítalo Rodrigues já trabalha na montagem do elenco para 2026 e foi visto circulando nesta segunda-feira pelo clube

Novo executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues. (Reprodução/Redes Sociais Ítalo)

Ano novo, vida nova… Gestão nova! Além de fechar com o técnico Roger Silva, a nova gestão rubro-negra também acertou a contratação do seu novo executivo de futebol. Confirmando todas as expectativas dos últimos dias, Ítalo Rodríguez, que estava no Criciúma. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, Ítalo já circula pela Ilha do Retiro, como pode ser visto nesta segunda-feira (22) pelos presentes no clube.

O novo executivo de futebol já trabalha em relação ao nome de reforços. Inclusive, teria participado da vinda do treinador Roger Silva. No futebol pernambucano, Ítalo Rodrigues já trabalhou no Náutico, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano e da Série C.

Antes de encaminhar o acerto com Ítalo Rodrigues, a nova diretoria do Sport buscou outros nomes para ser o novo executivo de futebol do clube. Os profissionais Júlio Rondinelli, Bruno Spindel e Jorge Macedo também foram sondados pela gestão de Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport

ítalo chega para o lugar que era de Thiago Gasparino, ainda na gestão Yuri Romão.