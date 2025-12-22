Mulher é agredida com barrote de madeira pelo ex-companheiro em Barra de Jangada

O caso aconteceu na manhã do domingo (21), na comunidade do Suvaco da Cobra, em Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher identificada como Juliane Vitória da Silva foi agredida com golpes de um barrote de madeira pelo ex-companheiro dentro de casa, na manhã do domingo (21), na comunidade do Suvaco da Cobra, em Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo informações repassadas à Polícia, o suspeito é Alef Alex Duarte, de 21 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. As investigações indicam que ele chegou à residência da vítima em uma motocicleta por volta das 6h.

Após uma discussão, passou a desferir golpes com o objeto, atingindo principalmente o rosto e a cabeça de Juliane.

A vítima foi encontrada desacordada. Ela recebeu os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada e, em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife.

De acordo com a Polícia, após a chegada da equipe ao local, o suspeito fugiu utilizando a motocicleta.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos”, relatou a corporação.