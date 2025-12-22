Ex-vereador de São Caetano morre em acidente na BR-423, no Agreste de Pernambuco

O caso aconteceu na noite de sábado (20), no município de São Caetano, no Agreste; a colisão envolveu o carro do ex-vereador, de 75 anos, uma van e uma carreta

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

O ex-vereador de São Caetano, Luiz Bate Asa, de 75 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (20), na BR-423, no próprio município, no Agreste de Pernambuco. Outros dois veículos estiveram envolvidos na colisão.

Testemunhas relataram que Luiz conduzia um carro modelo Fiat Uno quando colidiu com uma van e uma carreta. Com o impacto, o ex-vereador não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a polícia, os passageiros da van ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal.

Após a perícia no local, o corpo de Luiz foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de São Caetano. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.

