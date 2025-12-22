Mulher é morta a tiros dentro de casa em Camaragibe, no Grande Recife

O caso aconteceu na noite deste domingo (21), no bairro Jardim Primavera; A Polícia trabalha com a hipótese de que o companheiro da vítima fosse o alvo dos criminosos

PCPE (Arquivo/DP)

Na noite deste domingo (21), uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Gleice Kelly.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima estava dentro do quarto quando dois homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a mulher. Em seguida, os criminosos fugiram do local e, até o momento, não foram localizados.

Ainda segundo a polícia, os criminosos estariam atrás do companheiro de Gleice, que recentemente havia rompido a tornozeleira eletrônica e estaria fora de casa no momento do ataque.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Após isso, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil do estado destacou que as diligências foram iniciadas e seguem até total resolução do caso.

