Apac emite alerta para o Sertão, mas chuva é abaixo do previsto

Apac emitiu, no domingo à noite, alerta de "Estado de Observação" para o Sertão do Araripe e Central, mas a chuva foi fraca na região. Tamandaré, na Mata Sul, foi o município com maior acúmulo de águas nas últimas 12h

Tamandaré apresentou maior acúmulo de águas nas últimas 12h (REPRODUÇÃO/APAC)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) lançou, no domingo (21) à noite, um alerta de “Estado de Observação” para possibilidade de chuvas moderadas e, pontualmente, fortes para o Sertão, do Araripe e Central, do estado.

A previsão era para a noite do próprio domingo e madrugada e manhã desta segunda (22). A intensidade, no entanto, foi bem abaixo, conforme o painel de monitoramento de chuvas acumuladas da Apac.

Às 7h desta segunda, o município do Sertão pernambucano com maior acúmulo, nas últimas 12 horas, foi Afrânio, com 14,04mm, e Triunfo, com 13,07mm. Ambas abaixo do parâmetro que indica “Estado de Observação”.

O município do estado que mais choveu nas últimas 12h foi Tamandaré, na Zona da Mata Sul, com 30,05mm, acúmulo de água que entra na categoria de severidade “Moderada”, que é entre 30mm e 50mm.