Papai Noel chega ao Quartel do Cabanga na tarde desta segunda (22)

Chegada do Papai Noel é uma ação especial da Orquestra Criança Cidadã e da Receita Federal e contará com entrega de presentes aos alunos do projeto social

(Divulgação)

Nesta segunda-feira (22/12), às 15h, ocorre no Recife a chegada do Papai Noel à sede da Orquestra Criança Cidadã (OCC), ação especial que promete um momento de celebraçãopara os alunos do projeto, que receberão presentes doados pela Receita Federal do Brasil (RFB).

O evento contará com a presença da Superintendente da 4ª Região Fiscal da Receita Federal, Myrelle Miranda, reforçando a parceria institucional entre a RFB e a Orquestra Criança Cidadã, que há anos desenvolvem ações conjuntas voltadas à promoção da cidadania, da cultura e da inclusão social por meio da música.

Os presentes que serão entregues às crianças e adolescentes da OCC foram apreendidos pela Receita Federal e simbolizam o compromisso da instituição com iniciativas de impacto social, especialmente em datas tão significativas como o período natalino.

Recentemente, a Receita Federal foi uma das apoiadoras do projeto Concertos pela Paz 2025, que entre setembro e outubro uniu os músicos brasileiros da OCC a artistas russos, ucranianos, israelenses, iranianos, sul e norte-coreanos em palcos da Coreia do Sul, do Japão, da Itália e do Vaticano, levando uma mensagem de paz através da música à Ásia e à Europa.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.