O caso aconteceu no km 468, da BR-232, em um trecho que corta o município de Mirandiba, no Sertão de Pernambuco, na sexta (19)

Ataque a tiros deixa dois mortos e dois feridos no Sertão de Pernambuco (Ascom/PRF)

Um ataque a tiros na BR-232 deixou dois homens mortos e outros dois feridos em um trecho que corta o município de Mirandiba, no Sertão de Pernambuco, na sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu na altura do km 468. As vítimas estavam em um carro de passeio, Uno, que seguia no sentido Salgueiro–Mirandiba, quando outros dois veículos se aproximaram e diversos disparos foram efetuados com os automóveis em movimento.

Ainda de acordo com a PRF, os dois homens que morreram tinham 29 e 61 anos. Os outros dois feridos, de 36 e 47 anos, foram socorridos para uma unidade hospitalar da região.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e realizaram a perícia. Em seguida, os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela 196ª Delegacia Circunscricional de Mirandiba.