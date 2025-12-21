Caixa estima que prêmio da Mega da Virada deve chegar a R$ 1 bilhão
Este é o maior valor da história do prêmio
Publicado: 21/12/2025 às 09:54
A Caixa Econômica Federal estima que o prêmio da Mega da Virada deve chegar a R$ 1 bilhão. O valor é quase o dobro em comparação ao concurso de 2024, que pagou R$ 635 milhões.
Esse valor, maior da história do prêmio, pode acontecer após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2954 da Mega-Sena, o último antes da Mega da Virada, realizado nesse sábado (20).
As apostas começaram em novembro, com prêmio inicial estimado em R$ 850 milhões, mas o valor subiu devido à alta procura e aos acúmulos recentes.
Os jogos podem ser feitos até as 20h00 do dia 31 de dezembro, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h00 (horário de Brasília) do dia 31.
Diferente dos sorteios convencionais, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o bilhão será dividido entre quem acertar cinco números.
