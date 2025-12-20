Com 6 gramas de maconha e 9 pedras de crack, idoso de 75 anos é preso por tráfico na Mata Sul

Ele teria tentado fugir, mas foi alcançado pela Polícia Militar

Delegacia de Água Preta, na Mata Sul. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um idoso de 75 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã da sexta-feira (19) em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. Com ele, a polícia apreendeu seis gramas de maconha e nove pedras de crack.

De acordo com a Polícia Militar (PM), também foram apreendidos R$ 80,85 em espécie, um canivete e embalagens plásticas comumente usadas para guardar drogas.

A abordagem ocorreu por trás de um banheiro público da cidade, em uma área conhecida por intenso tráfico.

O suspeito teria tentado fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi alcançado.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Água Preta e, em seguida, à audiência de custódia, onde poderá ter a prisão preventiva decretada.