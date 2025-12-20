Com subsídio estadual, 500 casas são entregues pelo Governo de Pernambuco em Caruaru

Unidades entregues em Caruaru seguem o padrão de habitação popular, com 43,66 m² (Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo de Pernambuco realizou, neste sábado (20), a entrega de 500 residências do Condomínio Recanto das Cerejeiras, em Caruaru. O empreendimento integra o programa Morar Bem PE, que atua na redução do déficit habitacional através do aporte direto de recursos para viabilizar financiamentos de famílias com baixa renda.

Para permitir que famílias com renda média de um salário mínimo acessem o sistema financeiro, o estado concede um subsídio de R$ 20 mil por unidade. Esse valor é destinado ao pagamento da entrada, etapa que historicamente trava o acesso ao programa federal Minha Casa, Minha Vida (modalidade FGTS).

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o investimento estadual em habitação de interesse social soma R$ 350 milhões no atual ciclo de gestão. Em Caruaru, o volume de famílias atendidas por essa modalidade de subsídio já ultrapassa a marca de quatro mil.

“Hoje, 500 sonhos são possíveis de serem realizados através do subsídio e apoio do Governo de Pernambuco. São diversas famílias com a vida sendo transformada, com direito de morar no seu chão. É um momento de celebração e agradecimento pela parceria que a gente tem feito, com o governo federal, a iniciativa privada, a Caixa Econômica e as prefeituras. Tudo isso para que nosso povo possa prosperar”, destacou a governadora Raquel Lyra.

As unidades entregues seguem o padrão de habitação popular, com 43,66 m², distribuídos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio foi licenciado com sistemas de esgotamento aprovados pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e infraestrutura de rede elétrica e abastecimento geridos pela Neoenergia e Compesa, respectivamente. Ao todo, o programa Morar Bem PE registra 17 mil famílias beneficiadas no estado,

