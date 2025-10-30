No Recife, governadora Raquel Lyra entrega chaves de residencial beneficiado pelo Programa Morar Bem PE – Entrada Garantida

Através da modalidade Entrada Garantida, os beneficiados receberam um subsídio de R$ 20 mil do Governo do Estado para a aquisição de imóveis construídos dentro do Minha Casa, Minha Vida.

Governadora Raquel Lyra entrega chaves de residencial (Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra entregou, nesta quinta-feira (30), 183 residências a famílias beneficiadas pelo Programa Morar Bem, no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife.

Através da modalidade Entrada Garantida, os beneficiados receberam um subsídio de R$ 20 mil do Governo do Estado para a aquisição de imóveis construídos dentro do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“Já são mais de 16 mil sonhos de famílias em todo o Estado que, através do programa Morar Bem – Entrada Garantida, conquistaram o direito à casa própria. Graças à decisão do Governo de Pernambuco de arcar com o valor da entrada, que era um grande empecilho que dificultava milhares de famílias de terem suas próprias residências. Essa é uma das ações do Programa Morar Bem, a primeira política pública em que o Governo de Pernambuco investe diretamente recursos para garantir moradia para o nosso povo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O empreendimento da construtora Tenda conta com 750 unidades habitacionais, sendo entregues 358 nesta primeira etapa. Dentre elas, 183 foram beneficiadas pelo Programa Morar Bem.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, falou da importância da modalidade Entrada Garantida. “Com esse recurso, o sonho da casa própria se torna realidade. O Governo do Estado decidiu que a habitação de interesse social é uma política prioritária e hoje estamos dando mais um passo em direção ao zeramento do déficit habitacional do nosso Estado”, enfatizou.

As residências da Alameda dos Pássaros possuem 36,33 metros quadrados de área construída com dois quartos, banheiro, cozinha, área de serviço e sala de estar/jantar. Já os apartamentos adaptáveis para pessoas com deficiência (PCDs) são compostos de um quarto, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha e área de serviço. A área comum é composta por hall, elevadores, escadas de acesso aos pavimentos, área de lazer interna dos blocos, guarita, depósito de lixo e distribuidor geral, além de reservatórios d'água, salão de festa com churrasqueira, copa, dois WCs e área de lazer com playground, quadra recreativa, fitness externo e estacionamento.

A consultora de vendas Juliana Borges, de 31 anos, uma das 183 beneficiadas, falou da emoção de receber as chaves da casa própria. “Não é todo mundo que tem o valor de R$ 20 mil para dar entrada na casa própria, mas, com o Entrada Garantida, pude sair do aluguel e mudar de vida. Hoje, estou realizando o meu sonho”, contou.

