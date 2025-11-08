Em Fernando de Noronha, governadora Raquel Lyra anuncia a construção de casas e reforma do cemitério local

Gestora também vistoriou obras na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Arquipélago Fernando de Noronha e nos Fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró

(Yacy Ribeiro/Secom)

Dando continuidade à agenda iniciada na tarde desta sexta-feira (7) em Fernando de Noronha, a governadora Raquel Lyra anunciou, durante solenidade na ilha, a abertura de licitação para construção de casas e assinou ordem de serviço para a requalificação do cemitério local. A gestora também vistoriou obras na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Arquipélago Fernando de Noronha e nos Fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró.

“Para nós, é uma alegria imensa poder cumprir o nosso compromisso com o povo de Pernambuco, especialmente aqui na Ilha de Fernando de Noronha, onde há muito tempo não eram vistos investimentos estaduais. Hoje, inauguramos uma pista do aeroporto que estava fechada há mais de dez anos. Também visitamos a escola, que está em reforma, e que será totalmente requalificada. Estivemos ainda nas obras dos fortes, que somam milhões de reais em investimentos e serão inaugurados em maio do ano que vem, criando um novo destino de contemplação, turismo, emprego e renda para quem vive e visita a ilha. Graças à força do trabalho de muitos, estamos conseguindo fazer tudo isso pelo nosso Estado”, disse a governadora Raquel Lyra.

Obra aguardada há muitos anos pelos moradores de Fernando de Noronha, a requalificação do cemitério foi um dos principais anúncios feitos pela governadora nesta sexta. Com a assinatura da ordem de serviço pela gestora, serão realizadas melhorias estruturais planejadas, ampliação da capacidade de sepultamento e adequações necessárias para garantir um ambiente apropriado para a comunidade.

Além disso, Raquel Lyra anunciou a abertura de processo licitatório para construção de 25 unidades habitacionais na ilha, com tecnologia de concreto leve, que reúne cimento portland e poliestireno expandido (EPS), mais fácil de ser transportado desde o continente. Para o empreendimento, o governo federal aportará R$ 3,2 milhões, enquanto o governo estadual destinará R$ 9,7 milhões. Os recursos estão assegurados dentro do programa estadual Morar Bem, em parceria com o governo federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

“Vamos fazer um cemitério ecologicamente correto, com capela, para que nesse momento tão difícil na vida dos ilhéus eles consigam se despedir dos seus com dignidade. Além disso, estamos anunciando a construção de 25 casas de interesse social, algo que nunca havia acontecido no arquipélago”, declarou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Para o administrador de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, a ilha vive um novo momento com a chegada desses investimentos. “As obras que estão acontecendo hoje em Noronha não foram vistas nos últimos 15 ou 20 anos. É só ver o exemplo do Aeroporto Governador Carlos Wilson, que não sofreu qualquer requalificação nos últimos 20 anos e agora está sendo reformado. E ainda há muito por vir”, afirmou.

VISITAS - Durante a tarde, a governadora Raquel Lyra visitou as instalações da EREM Arquipélago Fernando de Noronha, onde vistoriou as obras de requalificação que estão ocorrendo na unidade e ouviu estudantes e professores, uma vez que as aulas não precisaram ser interrompidas por conta dos serviços.

Logo em seguida, a gestora visitou os Fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró, que estão sendo restaurados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). As intervenções estão recebendo um investimento de R$ 14,3 milhões do governo federal via Novo PAC.

Finalizando os compromissos do dia, a governadora visitou, ao lado da secretária da Mulher, Juliana Gouveia, o primeiro banco vermelho de Fernando de Noronha, equipamentos que integra uma iniciativa internacional de enfrentamento ao feminicídio.

Acompanharam as agendas secretários estaduais, além do deputado federal Waldemar Oliveira e da deputada estadual Débora Almeida.

