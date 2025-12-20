Procon Recife identifica variação de até 270,32% em preços de itens da ceia natalina

Levantamento encontrou castanhas com valor entre R$ 18,90 a R$ 69,99, entre outros produtos

O tradicional panetone de frutas também apresentou variação significativa, com preços entre R$ 13,99 e R$ 21,99, o que corresponde a 57,18% de diferença entre os estabelecimentos pesquisados.

Com a proximidade das festas de fim de ano, o Procon Recife divulgou uma pesquisa de preços referente aos principais itens que compõem a tradicional ceia natalina. De acordo com a pesquisa, o item com maior diferença de valores foi a castanha, encontrada com preços entre R$ 18,90 e R$ 69,99, o que representa uma variação de 270,32%.

Outro produto que chamou a atenção foi a noz, com valores que oscilaram entre R$ 49,90 e R$ 116,90, registrando uma variação de 133,85%.

Entre os produtos congelados, o bacalhau apresentou variação de 89,38%, com preços entre R$ 28,99 e R$ 54,90. Já o frango defumado foi encontrado entre R$ 54,98 e R$ 74,99, resultando em uma diferença de 36,40%.

A pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores e alertar para as expressivas variações de preços encontradas no comércio. O órgão reforça a importância de comparar preços, observar a qualidade dos produtos e conferir as informações nos rótulos antes da compra.

Para informações, reclamações e denúncias, o Procon Recife atende presencialmente na Rua Imperador Dom Pedro II, 491, bairro de Santo Antônio, no Recife.