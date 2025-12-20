Movimento por moradia ocupa supermercado no Recife e cobra doação de cestas básicas

O ato faz parte da campanha "Natal sem Fome", que denuncia situação de insegurança alimentar por famílias de baixa renda

Protesto em supermercado no Recife. (Foto: Divulgação/MLB Pernambuco)

Famílias ligadas ao Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) ocupam, na manhã deste sábado (20), a unidade de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, do supermercado Deskontão. O ato faz parte da campanha "Natal sem Fome", realizada pelo movimento próximo ao final do ano.

"São mais de 800 famílias em luta contra a fome, denunciando a carestia e lutando pelo direito de se alimentar", diz texto do movimento. O protesto ocorre simultaneamente em outras cidades do país.

Durante o ato os manifestantes pedem doação de cestas básicas e denunciam a situação de insegurança alimentar sofrida por famílias de baixa renda e cobram políticas públicas de combate à fome. "Com luta, com garra, a cesta sai na marra", foi uma das mensagens entoadas pelo grupo nesta manhã.

"A falta de emprego, a falta de alimentação adequada, de frutas e verduras, de comida de qualidade, infelizmente é uma realidade da maioria da nossa população", declarou uma das lideranças do MLB durante o protesto no Recife.

"Estamos aqui hoje em uma campanha nacional em solidariedade a todas essas famílias. Viemos aqui, além de denunciar, reivindicar cestas básicas para que a gente possa ter um Natal mais solidário com a nossa cesta básica, com o nosso chester, o nosso panetone", acrescentou.

A Polícia Militar está no local. A reportagem tentou entrar em contato com o Deskontão e aguarda retorno.